Limak Enerji Hatay´da güneş enerji santralini devreye alıyor Limak Enerji, Hatay´ın Erzin ilçesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı. İnşaat aşamasında bölgede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak projenin 2024 yılı Aralık ayında tamamlanması ve tesisin toplam kurulu gücünün 140 MWp olması planlanıyor.

Limak Enerji, Hatay´ın Erzin ilçesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı. İnşaat aşamasında bölgede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak projenin 2024 yılı Aralık ayında tamamlanması ve tesisin toplam kurulu gücünün 140 MWp olması planlanıyor.

Limak Enerji, Hatay´da kuracağı Erzin-1 GES için GE Vernova ve İnojen Enerji ile tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladı. Tasarım, mühendislik, tedarik ve devreye alma süreçlerini de GE Vernova´nın üstleneceği projenin, yerel mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) çalışmalarını ise İnojen Enerji Teknolojileri ve Yatırımları firması yürütecek. Santralde GE Vernova´nın güneş enerjisi ve depolamaya imkân sağlayan entegre güç dönüştürme teknolojisi `FLEXINVERTERTM´ kullanılacak.

ÖZDEMİR: BÖLGEYE MORAL OLACAK

İmza töreninde yeşil enerji kaynaklarının artırılması hedefiyle yeni santral için harekete geçtiklerini Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir "Limak Enerji olarak, Hatay´ın Erzin ilçesi, Hürriyet mahallesi mevkiinde devreye alınacak GES için proje ortaklarımız GE Vernova ve İnojen Enerji şirketleriyle tedarik, kurulum ve devreye alma anlaşması imzaladık. Yaklaşık 130 milyon dolar tutarında yatırımını planladığımız projemiz ile yenilenebilir enerji yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hedefimiz enerji sektöründeki yenilenebilir portföyümüzü daha da artırmak, yeşil enerji üretim kapasitemizi genişletmek ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak. Dünyada iklim değişikliğiyle ilgili gündemin yanı sıra yaşanan afet sonrası Hatay ve çevresinde artan enerji ihtiyacını değerlendirdiğimizde bölgeye fayda sağlayacak ve moral verecek bir yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olan ülkemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu anlayışla yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

GE Vernova Solar & Storage Solutions CEO´su Prakash Chandra ise "GE Vernova olarak Limak Enerji´nin Hatay Erzin'de inşa edeceği 140 MWp kurulu güce sahip olacak Erzin-1 güneş santrali için FLEXINVERTERTM güneş enerjisi santrali teknolojimizi tercih etmelerinden memnuniyet duyuyor ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını genişletmeye devam etmesini destekliyoruz" dedi.

İnojen CEO´su Doç. Dr. Ali Murat Soydan da imza töreni sonrası yaptığı açıklamada "Ülkemizde aktif güneş enerji santrallerinin yüzde 25´ine yakınına imzasını atmış bir firma olarak, tamamlandığında ülkemizin en büyük ikinci güneş enerji santrali olacak Hatay Erzin projesinde, Limak Enerji ile çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyuz. Limak Enerji´nin sahip olduğu global enerji vizyonu içerisinde, sadece ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da birlikte çalışma imkânı yakalamayı hedefliyoruz" diyerek projenin kendileri için önemine vurgu yaptı.

İNŞAATINDA 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Erzin-1 GES projesi, faaliyete geçtiğinde 140 MWp toplam kurulu gücüyle yılda 260 milyon kWh üzerinde elektrik üretecek. Yaklaşık bedeli 130 milyon dolar olması planlanan projenin inşaat döneminde 500 kişi istihdam edilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PORTFÖYÜ GENİŞLEYECEK

Yaklaşık 2000 dönümlük arazi üzerinde kurulacak santralin 2024 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Hatay-Erzin´deki yenilenebilir enerji yatırımıyla bölgenin elektrik dağıtım şebekesindeki talep yükünün hafifletilmesi ve bölgedeki enerji kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor. Mevcut durumda 1.321 MW yenilenebilir enerji portföyüne sahip Limak Enerji son 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon ton karbon emisyon azaltımı elde etti. Erzin GES projesinin devreye alınmasıyla da yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılması planlanıyor. Limak Enerji´nin, beşinci güneş enerjisi yatırımı olan Erzin´deki santralin devreye alınmasıyla enerji portföyünün yüzde 38´i yenilenebilir kaynaklardan oluşacak.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Hatay - DHA

2023-10-17 13:36:37