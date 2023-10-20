Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İntihar ettiği üzerinde durulan Berkay'ı kuzeni öldürmüş

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde 5 ay önce yüksekten atlayıp intihar ettiği üzerinde durulan Berkay Sökmen'in (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişiden Sökmen´in kuzeni Hacı Serkan Sökmen (24) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İntihar ettiği üzerinde durulan Berkay'ı kuzeni öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde 5 ay önce yüksekten atlayıp intihar ettiği üzerinde durulan Berkay Sökmen'in (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişiden Sökmen´in kuzeni Hacı Serkan Sökmen (24) tutuklandı.

        Olay, 4 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın çatısından düşen Berkay Sökmen hayatını kaybetti. İntihar ettiği değerlendirilen Sökmen'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Olayla ilgili Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen ve D.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Serkan Sökmen tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        "Dirençli ekonomi ve dirençli toplum esası"
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        Ayasofya'da Gazze hutbesi
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Sıcak gelişme! Igor Tudor İstanbul'da
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da iş yeri ve deposunda kaçak ürün ele geçirilen şüpheli yakalandı
        Hatay'da iş yeri ve deposunda kaçak ürün ele geçirilen şüpheli yakalandı
        Arazi ekimi yüzünden tartıştıkları teyzelerini öldüren çift, tutuklandı
        Arazi ekimi yüzünden tartıştıkları teyzelerini öldüren çift, tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı
        Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan firari şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan firari şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı
        Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı