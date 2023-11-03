Otoyolda yanan TIR'daki alevler ormana sıçradı

HATAY'da,otoyolda seyir halindeki TIR'da çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Ceyhan- İskenderun Otoyolu´nda seyir halindeki TIR´ın lastikleri birden yanmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, araçtan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. TIR´ı saran alevler, otoyolun kenarındaki ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken; TIR kullanılamaz hale geldi.

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