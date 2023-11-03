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        Otoyolda yanan TIR'daki alevler ormana sıçradı

        HATAY'da,otoyolda seyir halindeki TIR'da çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:13 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:15
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        Otoyolda yanan TIR'daki alevler ormana sıçradı
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        HATAY'da,otoyolda seyir halindeki TIR'da çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

        Ceyhan- İskenderun Otoyolu´nda seyir halindeki TIR´ın lastikleri birden yanmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, araçtan inerek durumu itfaiyeye bildirdi. TIR´ı saran alevler, otoyolun kenarındaki ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken; TIR kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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