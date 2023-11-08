İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı

HATAY'ınİskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

İskenderun´da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9´u İskenderun Devlet Hastanesi´ne, 4´ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2´sinin entübe edildiği bildirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.