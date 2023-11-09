HATAY'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
HATAY'ınKırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'ınKırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
----------------------------
-Sokağa çıkan vatandaşlar
-Genel ve detaylar
Haber: HATAY,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.