Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay´da 3 konteyner eczaneden hırsızlık

        DEPREMİNen çok zarar verdiği illerden Hatay'da 3 konteyner eczaneye hırsız girdi. Hırsızlar, ilaç, para ve eczanedeki değerli cihazları çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay´da 3 konteyner eczaneden hırsızlık
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEPREMİNen çok zarar verdiği illerden Hatay'da 3 konteyner eczaneye hırsız girdi. Hırsızlar, ilaç, para ve eczanedeki değerli cihazları çaldı.

        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilde can kayıpları ve yaralanmalara neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Elazığ, depremlerden büyük oranda etkilendi. Nisan ayında can kaybı sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yıkımın en çok görüldüğü Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde, 4 milyon 500 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 binden fazla bina incelendi. 520 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkımı için karar verildi. Binalar bir yandan yıkılırken, aynı zamanda hayatın hızla normale dönmesi için esnaf kepenk açtı.

        ECZANELERDE TEDİRGİNLİK

        Özellikle sağlık sisteminin sorunsuz işlemesi için hastaneler ve eczanelere öncelik verildi. Depremin en çok hasar verdiği Hatay başta olmak üzere depremden zarar gören illerde eczaneler konteynerlerde hizmet vermeye devam ediyor. 110 konteyner eczanenin olduğu kentte, son günlerde 3 konteyner eczanede hırsızlık yaşandı. Hırsızlar, ilaç ve değerli gördükleri cihazlarla paraları çalıp eczanelere de zarar verdi.

        Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, güvenlik konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Saydan, "Hırsızlar eczanelere girerek, pos cihazı, bilgisayar, kasadaki paraya kadar birçok şeyi çalıyor. Eczacılarımız hem maddi zarara uğruyor, hem de can korkusu yaşıyorlar" dedi.

        Hırsızlık olaylarıyla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...

        Benzer Haberler

        Hatay'da ağır hasarlı binada mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı
        Hatay'da ağır hasarlı binada mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı
        Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı
        Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı