Hatay´da 3 konteyner eczaneden hırsızlık

DEPREMİNen çok zarar verdiği illerden Hatay'da 3 konteyner eczaneye hırsız girdi. Hırsızlar, ilaç, para ve eczanedeki değerli cihazları çaldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilde can kayıpları ve yaralanmalara neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Elazığ, depremlerden büyük oranda etkilendi. Nisan ayında can kaybı sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yıkımın en çok görüldüğü Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde, 4 milyon 500 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 binden fazla bina incelendi. 520 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkımı için karar verildi. Binalar bir yandan yıkılırken, aynı zamanda hayatın hızla normale dönmesi için esnaf kepenk açtı.

ECZANELERDE TEDİRGİNLİK

Özellikle sağlık sisteminin sorunsuz işlemesi için hastaneler ve eczanelere öncelik verildi. Depremin en çok hasar verdiği Hatay başta olmak üzere depremden zarar gören illerde eczaneler konteynerlerde hizmet vermeye devam ediyor. 110 konteyner eczanenin olduğu kentte, son günlerde 3 konteyner eczanede hırsızlık yaşandı. Hırsızlar, ilaç ve değerli gördükleri cihazlarla paraları çalıp eczanelere de zarar verdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, güvenlik konusunda yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Saydan, "Hırsızlar eczanelere girerek, pos cihazı, bilgisayar, kasadaki paraya kadar birçok şeyi çalıyor. Eczacılarımız hem maddi zarara uğruyor, hem de can korkusu yaşıyorlar" dedi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili polisin incelemesi sürüyor.