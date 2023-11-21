HATAY'DA 25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

HATAY´dapolis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi´ndeki bir adrese düzenlenen baskın sonucu hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G., yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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- Firari E.G.'nin adliyeye getirilmesi

DHA-Gündem - Türkiye-Hatay / Dörtyol - Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: DÖRTYOL (Hatay),