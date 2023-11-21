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        Serdal Adalı: Taşın altına bedenimizi koyduk

        BeşiktaşKulübü'nün başkan adaylarından Serdal Adalı, İskenderun´da Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek destek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:30
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        Serdal Adalı: Taşın altına bedenimizi koyduk
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        BeşiktaşKulübü'nün başkan adaylarından Serdal Adalı, İskenderun´da Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek destek istedi.

        İskenderun Beşiktaşlılar Derneği'nin koordinesinde kongre üyelerinin hazır bulunduğu toplantı Yelken Kulübü'nde gerçekleştirildi. Başkan adayı Adalı´yı karşılayan Beşiktaşlılar konfeti ve meşalelerle destek verdiler. Düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü'nün önceki dönemde derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve İskenderun Beşiktaşlılar derneğinin Fahri başkanı Hakan Daltaban da katıldı. Beşiktaşlılar İskenderun Dernek Başkanı Sedat Uysal, "Serdal başkanla benim çok eskiye liseli yıllara dayanan bir birlikteliğim var. Bu konuda kendisiyle ayrıca gurur duyuyorum. Beşiktaş´ın çıkarları için hepimiz var gücümüzle doğru yolda ilerleyeceğiz" dedi.

        Beşiktaş´ın önceki dönem yöneticisi ve şu anda Serdal Adalı´nın yönetiminde yer alan Hakan Daltaban ise "Burada memleketimde olmaktan çok mutluyum. Şu anda Beşiktaş için fedakarlık deniyorsa bunun en büyük kanıtı Serdal Adalı´dır bu konuda her zaman yanındayım" diye konuştu.

        Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığına adaylığını açıklayan Serdal Adalı, İskenderun´da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kasım ayında kongrenin olmamasını isterdim. Ama maalesef ki olağanüstü bir durum olduğu için bu konuda taşın altına bedenimizi koyarak başkanlığa aday oldum. Sizlerin de destekleriyle Beşiktaş´ı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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