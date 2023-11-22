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        Hatayspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor

        HATAYSPOR,Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mersin´de sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:40
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        Hatayspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor
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        HATAYSPOR,Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mersin´de sürdürüyor.

        Bordo-beyazlılar, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda yaptığı dar alan, taktik ve hava topu çalışması ile İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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