Hatayspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor
HATAYSPOR,Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mersin´de sürdürüyor.
HATAYSPOR,Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mersin´de sürdürüyor.
Bordo-beyazlılar, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda yaptığı dar alan, taktik ve hava topu çalışması ile İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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