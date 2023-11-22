Hatayspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor

HATAYSPOR,Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanacak olan İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mersin´de sürdürüyor.

Bordo-beyazlılar, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda yaptığı dar alan, taktik ve hava topu çalışması ile İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.