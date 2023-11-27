DÖRTYOL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE LODOS NEDENİYLE DENİZ TAŞTI; SAHİL YOLU KAPANDI HATAY'ınDörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.

HATAY'ınDörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.

Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve lodosun etkisiyle denizde su seviyesi yükseldi. Denizden taşa su nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Görüntü Dökümü:

- Denizin taştığı bölgeden görüntüler

- Sular altında kalmış sahil yolu

DHA-Gündem - Türkiye-Hatay / Dörtyol - Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: DÖRTYOL (Hatay),