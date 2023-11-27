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        Dörtyol´da şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı; sahil yolu kapandı

        HATAY´ınDörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 01:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 01:50
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        Dörtyol´da şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı; sahil yolu kapandı
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        HATAY´ınDörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.

        Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve lodosun etkisiyle denizde su seviyesi yükseldi. Denizden taşa su nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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