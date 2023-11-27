Dörtyol´da şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı; sahil yolu kapandı
HATAY´ınDörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.
HATAY´ınDörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.
Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve lodosun etkisiyle denizde su seviyesi yükseldi. Denizden taşa su nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.
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