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        Bakanlık ve MİT operasyonuyla Hatay´da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi

        TİCARETBakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı´nın (MİT) operasyonuyla Hatay'da 1 ton 197 kilo `captagon´ hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:00
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        Bakanlık ve MİT operasyonuyla Hatay´da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi
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        TİCARETBakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı´nın (MİT) operasyonuyla Hatay'da 1 ton 197 kilo `captagon´ hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 ton 197 kilogram `captagon´ cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini bildiren Bolat, "Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ve yaklaşık 500 milyon lira değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT´e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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