Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Konteyner kentte tartıştığı kayınbiraderini öldürdü, eşini ağır yaraladı

        HATAY´dakonteyner kentte yaşayan H.A., tartıştığı eşi İ.H.D.´yi tabancayla ağır yaraladı, kayınbiraderi E.A.´yı öldürdü. Gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner kentte tartıştığı kayınbiraderini öldürdü, eşini ağır yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY´dakonteyner kentte yaşayan H.A., tartıştığı eşi İ.H.D.´yi tabancayla ağır yaraladı, kayınbiraderi E.A.´yı öldürdü. Gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü.

        Olay, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Kıyamder Konteyner Kent´te meydana geldi. H.A. ile eşi İ.H.D. ve kayınbiraderi E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. tabancayla eşine ve kayınbiraderine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İ.H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olaya şahit olan konteyner kentteki çocuklar şok geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
        İskenderun'da deniz taşınca su basan yerlerde temizlik çalışmaları devam ed...
        İskenderun'da deniz taşınca su basan yerlerde temizlik çalışmaları devam ed...
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da 1 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da siber dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da siber dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı