Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız bırakmadık ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbir afette insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Farklı dinden, farklı dilden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı eşsiz Hatay'ımızı yeniden medeniyetler beşiğine çevireceğiz. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek, her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutlu şehri çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde ayağa kaldıracağız" dedi.

ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbir afette insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Farklı dinden, farklı dilden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı eşsiz Hatay'ımızı yeniden medeniyetler beşiğine çevireceğiz. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek, her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutlu şehri çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde ayağa kaldıracağız" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depreminde hasar gören Hatay Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, "Şu anda hükümetimizin önceliği depremin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak. Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremlerden en çok etkilenen bölgelerdendi. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Bu yapılar arasında Hatay Havalimanımız da vardı. Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1- 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş. Pisti ve çevresindeki alan bu oturmadan etkilenmişti ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımına açmak üzere gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık. Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattık. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan bir rapor doğrultusunda da Bakanlığımızın ilgili birimleriyle gerekli teknik çözümleri geliştirdik. 12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirerek 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladık" dedi.

'O GÜNLERDE YAPILAN TESPİTİN DOĞRULUĞUNUN GEÇERLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın yerinin yanlış olduğuna yönelik eleştirilere de değinerek, "Havalimanlarının yapılabileceği yerlerin tespiti, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu tarafından yayınlanan sivil havacılık kriterlerine göre yapılan yer seçimi çalışmalarıyla belirlenmektedir. Havalimanı yapılabilecek alternatifler öncelikle, hava araçlarının uçuş operasyonlarını emniyetle yapılabilmesi için gereken alçalma ve tırmanma mesafelerinin sağlanıp sağlanmaması, hakim rüzgar yönü açısından uygun olup olmaması yönleriyle değerlendirilmektedir. Bunun dışında da arazinin türü, zemin ve yer altı suyu durumu, drenaj imkanları, kara yolu, enerji nakil hatları, temiz ve atık su kaynakları, şehir merkezine uzaklık ve ulaşım imkanları gibi birçok yönden de inceleme yapılmaktadır. Hatay Havalimanı'nın yer tespiti de belirtilen kriterler dikkate alınarak 1990'lı yıllarda yapılmıştır. Topboğazı, Serinyol, İskenderun ve Amik Ovası olarak tespit edilen dört alternatif alan üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde en uygun alanın Amik Ovası alternatif olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonrasında o günlerde yapılan tespitin doğruluğunun bugün de geçerli olduğunu gördük. Ama burada şunu belirtmek istiyorum ki; nasıl ki 2011 yılında hizmete açtığımız Hatay Havalimanı, yeni terminal binası ve trafik kontrol kulesi gibi diğer üst yapılar depremlerden dolayı dikkate alınabilecek bir hasar görmediyse, şimdiki çalışmalar sonrasında da havalimanımız, taşıma kapasitesi yüksek zemin oluşturularak daha büyük depremlerden etkilenmeden faaliyetine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'NE TAŞKIN, NE DE DEPREMLER ARTIK HAVALİMANIMIZI ETKİLEYEMEYECEK'

Mühendislik altyapısı ve ulaşım yapılarında özel çözümlerin yerli ve milli kapasite ile yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz mühendisleri ve kurumları tarafından projelendirilip deniz üzerinde inşa edilen Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi deniz altından tüneller, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri gibi dünyanın en uzunları arasında yer alan köprüler. Çamlıca Kulesi gibi dünyanın en gelişmiş yayıncılık kulesi gibi nice ulaşım ve haberleşme altyapısı doğanın tüm zorlukları ve olumsuz koşullarına rağmen başarıyla tamamlanarak hayata geçmiş ve hizmete başlamıştır. Şimdi yeni Hatay Havalimanımızı da zemin taşıma gücünün artırılmasını sağlayacak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa edecek, aynı zamanda 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı sel taşkınlarından koruyacağız. Böylece az önce de belirttiğim gibi ne taşkın ne de depremler artık havalimanımızı etkileyemeyecek. Projemiz kapsamında PAT sahalarının uygun bir kota getirilerek drenaj sistemi ile yenilenmesi, ayrıca mevcut binaların güçlendirme ve onarım işlerinin yapımını planlıyoruz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, kuvvet santrali, lojman ve garaj binalarını güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yenileyeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksi yolu inşa edeceğiz. Apron ve çevre güvenlik yolunu yenileyeceğiz. Yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarını da yapacağız. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı Bağlantı Yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor. O dönemde hasar gören kesimlerin geçici onarımları Karayolları Genel Müdürlüğümüz ekiplerince hızlıca yapılmıştı. Ardından kalıcı onarımları için de proje çalışmalarını tamamlayarak yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhale kapsamında 2,5 kilometrelik kesimi yeniden inşa ediyor, kalan 2,5 kilometrelik kesimde ise onarım çalışmaları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak Van, Elazığ, Malatya, Bingöl ve İzmir'de olan depremlerde, Karadeniz'i vuran sel felaketlerinde, Antalya, Manavgat, Muğla'da çıkan orman yangınlarında. Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbir afette insanımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Farklı dinden, farklı dilden insanların bir arada huzur içinde yaşadığı eşsiz Hatay'ımızı yeniden medeniyetler beşiğine çevireceğiz. Eskiyi yerine getirmenin ötesine geçecek, her zerresinde ecdadımızın izi olan bu kutlu şehri çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde ayağa kaldıracağız."