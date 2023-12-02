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        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız bırakmadık (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:30
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        Bakan Uraloğlu: Afet ne tür olursa olsun, biz hiçbirinde insanımızı yalnız bırakmadık (2)
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        İSKENDERUNSAHİLİNDEİNCELEME YAPTI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta yaşanan şiddetli yağış ve lodosun ardından denizin karayla birleştiği İskenderun sahilinde inceleme yaptı. Yaklaşık 1 metreyi aşan su altında kalan İskenderun sahilinde yapılacak olan tahkimat projesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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