Belediye işçisi refüjde ölü bulundu

HATAY'ınDörtyol ilçesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ercan Kaya (48), refüjde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Refüjde bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ölen kişinin Hatay Büyükşehir Belediye personeli Ercan Kaya olduğu tespit edildi. Kaya'nın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.