Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belediye işçisi refüjde ölü bulundu

        HATAY'ınDörtyol ilçesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ercan Kaya (48), refüjde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye işçisi refüjde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınDörtyol ilçesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ercan Kaya (48), refüjde ölü bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Refüjde bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ölen kişinin Hatay Büyükşehir Belediye personeli Ercan Kaya olduğu tespit edildi. Kaya'nın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Hatay'da asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı
        Hatay'da asayiş denetimlerinde 10 kişi gözaltına alındı
        Hatay'da bir kişi refüjde ölü bulundu
        Hatay'da bir kişi refüjde ölü bulundu
        Hatay'da tadilat yapılan evde çalışan işçi merdivenin yıkılması sonucu öldü
        Hatay'da tadilat yapılan evde çalışan işçi merdivenin yıkılması sonucu öldü
        Üzerine beton merdiven çöken işçi öldü (2)
        Üzerine beton merdiven çöken işçi öldü (2)
        Hatay'da polis, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
        Hatay'da polis, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu
        Üzerine beton merdiven çöken işçi, ağır yaralandı
        Üzerine beton merdiven çöken işçi, ağır yaralandı