Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor,Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası´nda 5'inci tura yükselen Atakaş Hatayspor, ara vermeden ligde oynanacak Başakşehir mücadelesi hazırlıklarının startını verdi. Salondaki antrenmanlarda futbolculara yüklemeler yapıldı. 10 Aralık Pazar günü saat 16.00´da başlayacak olan karşılaşma öncesinde Hatayspor´da Mehdi Boudjemaa dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, kırmızı kart cezası nedeniyle Volkan Demirel takımın başında sahaya çıkamayacak.

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