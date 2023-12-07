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        Okul yanında kontrollü yıkım; bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:58
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        Okul yanında kontrollü yıkım; bahçedeki öğrenciler koşarak kaçtı (2)
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        SORUŞTURMABAŞLATILDI

        Hatay'daİskenderun Kaymakamlığı, Atatürk İlkokulu yanındaki ağır hasarlı binada paniğe neden olan yıkım işlemi ile ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Binanın yıkımında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, ilk olarak yıkım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu müşavir firma elemanlarına sorumluluk bölgesinden el çektirilmiştir. Ayrıca olayda kusur ya da ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında da idari soruşturmaya müteakip gerekli işlemler yapılacaktır. Benzer görüntülerin bir daha yaşanmaması adına müşavir firma ve konunun diğer muhatapları tarafımızca uyarılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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