YÖK Başkanı Özvar'dan deprem mağduru akademisyenlere övgü YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) akademisyenlerinin bu yıl yayın, proje ve patent alanlarında gösterdiği performansın dikkat çekici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özvar, "Kentimizin ve üniversitemizin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan sonuç hepimiz açısından fevkalade ümit verici" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) akademisyenlerinin bu yıl yayın, proje ve patent alanlarında gösterdiği performansın dikkat çekici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özvar, "Kentimizin ve üniversitemizin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan sonuç hepimiz açısından fevkalade ümit verici" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, MKÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yükselme törenine katıldı. Üniversitelerde rutin olarak düzenlenen Akademik Atama, Yükselme ve Akademik Başarı Töreni´ne, depremzede akademisyenlere destek vermek amacıyla ilk kez katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar´a ziyaretinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Mahmut Ak ve Genel Sekreter Batıkan Aksoy eşlik etti.

Prof. Dr. Özvar, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen acısının tazeliğini koruduğunu anlattı. Prof. Dr. Özvar, tüm imkanlarla depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin yanında olduklarını ifade etti. Deprem bölgesindeki üniversitelerin afetten ciddi anlamda etkilendiğini kaydeden Prof. Dr. Özvar, bu süreçte tüm imkanlarıyla onların yanında olduklarını vurguladı. Depremden sonra da üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmesini önemsediklerini belirten Prof. Dr. Özvar, büyük zorluklara ve acılara rağmen üniversiteye sahip çıkan akademisyenlere teşekkür etti ve "Her bir hocamızı tebrik ediyorum. Bu hakikaten bizler açısından da önemli bir motivasyon kaynağı. Hocalarımızın başka yerlere göç etmeden üniversiteye sahip çıkmaları, eğitim-öğretim konusunda ısrar etmeleri, bilimsel çalışmalarını yapmak için gayret sarf etmeleri bu ülkenin canlılığının hayatiyetinin temel göstergesidir" dedi.

'ORTAYA ÇIKAN SONUÇ ÜMİT VERİCİ'

Bilimsel üretkenliğe büyük önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Özvar şunları söyledi:

"Özellikle etki değeri yüksek ve nitelikli yayın sayısının artmasını, kalite odaklı, yükseköğretim anlayışımızı desteklenmesi bakımından teşvik ediyoruz. Bu tür yayınların artmasıyla birlikte üniversitelerimizin uluslararası yönünün ve saygınlığının daha da artacağına inanıyoruz. Makale yayınlarının yanında yürütülen projeleri ve alınan patentleri de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Bunlar sayesinde teknolojik gelişme sağlanması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ve etki değeri yüksek yayınlar yapılabilmesi ancak mümkün olabilmektedir. MKÜ mensubu kıymetli akademisyenlerimizin 2023 yılında yayın, proje ve patent alanlarında gösterdiği performans fevkalade dikkat çekicidir. Büyük bir deprem yaşamış bir ildeki üniversitenin mensuplarının bu yıl ortaya koymuş olduğu akademik üretkenliği diğer bütün üniversitelerimiz için de fevkalade güzel bir örneklik teşkil etmektedir. Bu bakımdan üniversitemizin bu ortaya koyduğu akademik başarısını kutluyor ve diğer üniversitelerimize de örnek olmasını bekliyoruz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yıl içinde Q1 sınıfında yer alan dergilerde 54, Q2 sınıfındaki dergilerde 84 yayının çıktığını biliyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası 45 proje gerçekleştirilip, 3 patent alınmış. Kentimizin ve üniversitemizin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan sonuç hepimiz açısından fevkalade ümit verici."

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de üniversitede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından akademik yükselme sağlayan öğretim üyelerine cübbelerini giydiren Prof. Dr. Özvar, yayınları, projeleri ve patentleriyle başarı gösteren akademisyenlere plaketlerini takdim etti. Plaketlerini alan akademisyenlerin depremde yaşadıkları ve yeniden hayata tutunma hikayeleri duygusal anlar yaşattı.