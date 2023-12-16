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        Hatay'da deprem konutlarının teslimi için geri sayım başladı

        HATAY'da, 33 noktada deprem konutlarının yapımı sürerken, yıl sonunda 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:20
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        Hatay'da deprem konutlarının teslimi için geri sayım başladı
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        HATAY'da, 33 noktada deprem konutlarının yapımı sürerken, yıl sonunda 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da hayata dönüş çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeler için kentte 33 noktada yeni deprem konutları inşa ediliyor. Toplam 45 bin 186 bağımsız etabın yapımı sürerken, yıl sonuna kadar 6 bin 979 ev, hak sahiplerine teslim edilecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen günlerde yaptığı açıklamada, deprem konutlarının belirli bir kısmının yapımının tamamlandığını belirtti. Öte yandan, Kırıkhan ilçesindeki depremzedelerin anahtar teslim alacakları, yeni örnek daireler de görüntülendi. Evlerin 3 oda 1 salon şeklinde tasarlandığı görülürken, belli aralıklarla hak sahiplerine teslimi devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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