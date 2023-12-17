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        Liseliler, öksüz ve yetim depremzede çocuklara eşofman dikip, kukla yapıyor

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar için eşofman takımı dikip, kukla yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:05
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        Liseliler, öksüz ve yetim depremzede çocuklara eşofman dikip, kukla yapıyor
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar için eşofman takımı dikip, kukla yapıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da, İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Moda Bölümü öğrencileri, öksüz ve yetim çocuklar için kolları sıvadı. Kendileri de birer depremzede olan öğrenciler, özellikle felakette anne ve babalarını kaybeden, konteynerlerde yaşayan afetzedeler için eşofman takımı dikip, kukla yapıyor.

        Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Özlem Eren, hayata geçirdikleri 'Hayata Dokunuyor' projesi kapsamında üretim yaptıklarını söyledi. Eren, "6 Şubat depreminden etkilenen öncelikle annesini ve babasını kaybetmiş 6-8 yaş grubu çocuklarımıza 80 takım olmak üzere eşofman takımları hazırlıyoruz. Kendi örgün öğrencilerimizin yanı sıra açık liseye gelen öğrencilerimiz de bu projede yer aldı. Takımları tamamlar tamamlamaz sahiplerine teslim edeceğiz. Bu projede olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

        Çocuk Gelişimi Öğretmeni Fatma Beydilli ise ürettikleri kuklalar ile aynı zamanda bir drama çalışması ve hikaye anlatıcılığı planlaması yaptıklarını söyledi. Öğrenciler de çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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