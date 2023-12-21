İskenderunspor, dernekleşiyor

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, sıfırdan aldığı takımı yıllar sonra turuncu-mavili ruhu ve heyecanı yeniden kentte yaşatma mücadelesi verdiğini ancak yorulduğunu dile getirerek, dernekleşme kararı aldığını söyledi.

Kısa sürede marka haline gelen turuncu-mavili kulüpte gördüğü muameleden dolayı yorulduğunu ifade eden İskenderuspor Başkanı Hakan Bolat, aile olarak bütün hisseleri dernekleştirme kararı aldıklarını belirtti. Bolat, "Ben İskenderunspor'u İskenderun halkına bedava veriyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Hakan Bolat, İskenderunspor'a maddi ve manevi imkan sunarak kulübü en iyi yere getirdiğini belirterek, "2'nci Lig'de olmamıza rağmen takımımız bir marka oldu. Futbolcular bu takıma gelmek istiyor, statsız olmamıza rağmen, halen bu marka değerlendi ve yükseldi. Ben ekonomik şartlardan, kimsenin bize yardım etmemesi, her insanın bir bahane oluşturması, orası A.Ş. takımı, katkı veremeyiz gibi bahanelerden dolayı yoruldum artık" diye konuştu.