Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor,Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu´nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular dar alanda pas drili ve atak organizasyonları gerçekleştirdi. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında son vererek 3 puanı hedefleyen Hatayspor´da futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

Pazartesi günü saat 20.00´de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam´ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.