Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

         Hatayspor,Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

         Hatayspor,Süper Lig'in 18'inci haftasında pazartesi günü Mersin Stadyumu´nda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu´nda gerçekleşen antrenmanda futbolcular dar alanda pas drili ve atak organizasyonları gerçekleştirdi. Üst üste yaşadığı puan kayıplarına sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında son vererek 3 puanı hedefleyen Hatayspor´da futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

        Pazartesi günü saat 20.00´de oynanacak Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam´ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O gemi sökülüyor!
        O gemi sökülüyor!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! İşte istenen ceza!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
        Putin'e rakip olması beklenen gazeteciye adaylık engeli
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay'da ciğerine karpuz çekirdeği kaçan bebek hastanedeki müdahaleyle kurt...
        Hatay'da ciğerine karpuz çekirdeği kaçan bebek hastanedeki müdahaleyle kurt...
        İskenderun Teknik Üniversitesi Kaş-Kekova'da deniz çayırı ekimi gerçekleşti...
        İskenderun Teknik Üniversitesi Kaş-Kekova'da deniz çayırı ekimi gerçekleşti...
        Suyun oksijen kaynağı deniz çayırlarını çoğaltıyorlar
        Suyun oksijen kaynağı deniz çayırlarını çoğaltıyorlar
        Hatay Payas'taki deprem konutları ve dükkanlar şubatta teslim edilecek
        Hatay Payas'taki deprem konutları ve dükkanlar şubatta teslim edilecek
        Hatay'da 1306 makaron ele geçirildi
        Hatay'da 1306 makaron ele geçirildi
        Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı