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        9 milyon TL'lik senet için 'sahte' diyerek mahkemeye başvurdu, icra işlemi durduruldu

        HATAY'daevine 9 milyon TL'lik senetle icra tebligatı gelen Edip Bodur (62), imzanın kendisine ait olmadığını belirtip, mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı ile icra işlemleri durdurulurken, Bodur "Senetteki imza bana ait değil. Benim imzama benzetmeye çalışmışlar. Üstelik kefil var, onu da tanımıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:05
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        9 milyon TL'lik senet için 'sahte' diyerek mahkemeye başvurdu, icra işlemi durduruldu
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        HATAY'daevine 9 milyon TL'lik senetle icra tebligatı gelen Edip Bodur (62), imzanın kendisine ait olmadığını belirtip, mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararı ile icra işlemleri durdurulurken, Bodur "Senetteki imza bana ait değil. Benim imzama benzetmeye çalışmışlar. Üstelik kefil var, onu da tanımıyorum" dedi.

        Arsuz ilçesinde emlakçılık yapan Edip Bodur'un evine, 9 milyon TL'lik senetle icra tebligatı geldi. Bodur, tebligatta yer alan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, sahte olduğunu belirtip, avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme, icrayı durdurup, imzanın Bodur tarafından atılıp, atılmadığını araştırmak üzere kriminale gönderdi. Bodur, senede imza atmadığı ve kefil olarak gösterilen kişiyi de tanımadığını söyledi. Edip Bodur, "Hiçbir zaman senede imza atmadım, kimseye de borcum yok. 'Bu isimler kim' diye araştırdım. Borçlu olduğumu iddia eden kişi, hapisten yeni çıkmış, fırında çalışıyormuş. Senetteki imza bana ait değil. Benim imzama benzetmeye çalışmışlar. Üstelik kefil var, onu da tanımıyorum. Senedi Erzin'de bir tabela şirkete vermişler. O da Osmaniye'de icra işlemlerini başlatmış. Bu tür dolandırıcılık olaylarını haberlerde görüyordum, benim başıma geldi. Suç şebekeleri mal varlığı olanları, bu yolla sahtecilikle dolandırmaya çalışıyor. Devletimizden, ilgililerden bu konuda yardım istiyoruz. Bu şekilde insanların canı yanmasın, bir tedbir alınsın" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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