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        Hatay´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın

        HATAY´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:50
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        Hatay´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın
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        HATAY´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

        Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi´nde büro malzemeleri üreten bir atölyede saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine atölyeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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