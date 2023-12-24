Hatay´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın
HATAY´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
HATAY´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi´nde büro malzemeleri üreten bir atölyede saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine atölyeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.
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