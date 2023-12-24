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        Hatay'da büro malzemeleri üreten atölyede yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:33
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        Hatay'da büro malzemeleri üreten atölyede yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde büro malzemeleri üreten bir atölyede saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Ekipler, yangını 3 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı. Atölye kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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