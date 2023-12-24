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        Hatay'da Noel ayini

        HATAY'ın Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 24.12.2023 - 23:00
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        Hatay'da Noel ayini
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        HATAY'ın Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

        Antakya'daki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafındar yönetilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitirenler anıldı. İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayini ise Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti. Ayinde dualar edilip, mum yakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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