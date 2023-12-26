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        Yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

        HATAY'ın Belen ilçesinde komşusuna ait yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan Selma Sönmez (47), başından ve kolundan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:50
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        Yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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        HATAY'ın Belen ilçesinde komşusuna ait yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan Selma Sönmez (47), başından ve kolundan yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Soğukoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasının evine yürüyen 3 çocuk annesi Selma Sönmez, komşusuna ait yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, Sönmez'in sağ kolunu ısırdı. Başından da yaralanarak yere yığılan Sönmez'in çığlıklarını duyan köpeğin sahibi, kadını kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tedaviye alındı. Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

        Saldırgan köpek ise belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak barınağa götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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