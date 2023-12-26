Hatayspor'dan Volkan Demirel'e destek
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel´in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.
Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel´in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'daki görevinden istifa ettiği iddia edilen Volkan Demirel'in istifasının kabul edilmediği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından bordo-beyazlı kulüp, Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşarak, "Hocamız" notunu düştü. Hatayspor'un bu paylaşımı, Volkan Demirel'in takımda görevine devam edeceğine yönelik yorumlandı.
DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK
2023-12-26 19:41:07
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