Hatayspor'dan Volkan Demirel'e destek Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel´in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel´in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'daki görevinden istifa ettiği iddia edilen Volkan Demirel'in istifasının kabul edilmediği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından bordo-beyazlı kulüp, Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşarak, "Hocamız" notunu düştü. Hatayspor'un bu paylaşımı, Volkan Demirel'in takımda görevine devam edeceğine yönelik yorumlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

2023-12-26 19:41:07