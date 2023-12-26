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        Hatayspor'dan Volkan Demirel'e destek

        Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel´in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:45
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        Hatayspor'dan Volkan Demirel'e destek
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        Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel´in istifa ettiği söylentilerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile noktayı koydu.

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'daki görevinden istifa ettiği iddia edilen Volkan Demirel'in istifasının kabul edilmediği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından bordo-beyazlı kulüp, Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşarak, "Hocamız" notunu düştü. Hatayspor'un bu paylaşımı, Volkan Demirel'in takımda görevine devam edeceğine yönelik yorumlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

        2023-12-26 19:41:07

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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