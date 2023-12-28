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        Bakanlar Özhaseki ile Ersoy, Hatay'da

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:25
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        Bakanlar Özhaseki ile Ersoy, Hatay'da
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

        Uçakla Hatay Havalimanı'na gelen bakanlar Özhaseki ile Ersoy'u, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri karşıladı. Bakanlar, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. İki bakanın, daha sonra farklı bölgelerde incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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