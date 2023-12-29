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        Bakanlar Özhaseki ile Ersoy, Hatay'da (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:15
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        Bakanlar Özhaseki ile Ersoy, Hatay'da (3)
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        ÖRNEKDAİREYİ İNCELEDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki konutları gezip, örnek daireyi inceledi. Hatay ziyaretleri kapsamında koordinasyon toplantısı yaptıklarını belirten Özhaseki, özellikle muhtarları, sivil toplum örgütlerini veya Hatay hakkında bir şey söylemek isteyen kim varsa davet ettiklerini dile getirdi. Depremden sonra 10 ay içerisinde neler yaptıklarını tek tek anlattıklarını ifade eden Özhaseki, "Sonra onlardan, yaptığımız bu faaliyetleri eleştirmelerini rica ettik. Aksayan bir yer varsa, bize yol gösterirlerse memnun olacağımızı ifade ettik. Genellikle de zaten müphem kalan veya şüphe duydukları konuları sordular, biz de onları cevapladık, çok verimli bir toplantı oldu" dedi. 

        '1000 KONUT HAZIR'

        Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarında 2 bin 665 konutun yer aldığını anlatan Özhaseki, buradaki 300 konutun Baykar grubu tarafından hibe edildiğini, geriye kalanları da TOKİ'nin yaptığını sözlerine ekledi. 1000 konut şu anda hazır olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Birkaç günde kesin kabulleri yapılıyor ve ilk etapta kura içerisinde buradaki vatandaşlara da dağıtılacak. Onlar içerisinde bir örnek daireyi bugün hep birlikte görüyoruz, çok güzel, aslında normal bir ailenin rahatça yaşayabileceği, huzur bulabileceği güzel bir ev olmuş. Standartlar da yüksek aslında. İnşallah hayırlı olur. Rezerv alanlarda yapılan konutlarda zaten bir taraftan bu evlerin içerisindeki güzellik var ama en iyi tarafta ise TOKİ'nin, Emlak Konut'un, bizim yaptığımız konutlarda depreme karşı dirençli bir yapı var. Bütün buralarda 8.5- 9 şiddetinde deprem olsa bile dayanabilecek evler yapıyoruz" diye konuştu.

        '1,5 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ VAR'

        Rezerv alanlarda 207 bin konutun inşa edileceğini, şehir merkezlerine açılan ana caddelerin inşasına ve yaklaşık 50 bin çelik köy evi yapımına da başlandığını aktaran Özhaseki, inşaatların başladıktan en fazla 8- 10 ay ya da 1 yıl sonra teslim edilebilir hale geleceğini söyledi. Rezerv alanına gitmek istemeyen, zemini uygun alanda kendi inşaatını yapmak isteyen depremzedelere destek verilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne de değinen Özhaseki, "Kampanya neticesinde şu ana kadar Türkiye genelinde 253 bin vatandaşımız müracaat etti. 1,5 milyon liralık destek paketi var. 253 bin vatandaş da 'Evet siz beni destekleyin ben evimi yaparım' dedi. Bu kırsalda da şehir merkezindeki katlı konutlarda da var. Hatay'da gerek iş yerleri gerekse konutlar için başvuru 100 binden fazla" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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