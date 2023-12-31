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        Başkan Tosyalı, İskenderun'da gemideki depremzedelerin yeni yılını kutladı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde demperemzedelerin kaldığı Süheyla Sultan gemisine gelen kent protokolü, vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:26 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:30
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        Başkan Tosyalı, İskenderun'da gemideki depremzedelerin yeni yılını kutladı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde demperemzedelerin kaldığı Süheyla Sultan gemisine gelen kent protokolü, vatandaşların yeni yılını kutladı.

        6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşların kaldığı Süheyla Sultan gemisine gelen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve Koordinatör Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede ailelerle ilgilenen kent protokolü, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Protokol, sohbet ve kutlamanın ardından depremzedelerle birlikte yemek yedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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