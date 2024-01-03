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        İSKENDERUN'DA BALON BALIĞI YİYEN 7 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 08:03 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:03
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        İSKENDERUN'DA BALON BALIĞI YİYEN 7 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENDİ
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İskenderun'un Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit A. (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa süre Müfit A. ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit A., Semire A. (53), Yasenya A. (28), Gökyüzü A. (39), Dilan G. (22), Eva G. (23) ve Aren A. (53), ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan aile bireylerinden Müfit A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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