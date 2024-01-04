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        İskenderun'da denizden 3 yılda 50 bin balon balığı toplandı

        İSKENDERUN İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Uğurlu, balıkçıların 3 yılda yakaladığı 50 bin balon balığı karşılığında yaklaşık 200 bin lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Uğurlu, zehirli olan balon balığının 'lagocephalus sceleratus' türü için 12,5 lira, diğer türler için adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapıldığını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:00
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        İskenderun'da denizden 3 yılda 50 bin balon balığı toplandı
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        İSKENDERUN İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Uğurlu, balıkçıların 3 yılda yakaladığı 50 bin balon balığı karşılığında yaklaşık 200 bin lira destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Uğurlu, zehirli olan balon balığının 'lagocephalus sceleratus' türü için 12,5 lira, diğer türler için adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapıldığını kaydetti.

        Balon balığıyla mücadelede balıkçıların avlaması karşılığında verilen desteğin yaklaşık 3 yılda 200 bin lira ödeme yapıldığını anlatan İskenderun İlçe Tarım Müdürü Sinan Uğurlu, denizdeki popülasyonun azalması için mücadele verildiğini söyledi. İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü´nde Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Musa Bebek ise balıkçıların sürekli bilgilendirildiğini hatırlattı. Balon balığında bulunan 'tetrodotoksin' zehrinin tüketen kişinin vücuduna yayıldığını kaydeden Bebek, "Bu siyanürden daha etkili bir zehirdir. Bu zehir insanın sinir sistemini çökertir. İstenmeyen sonuçlara yol açabilir. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Kara sularımızda yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara destekleme yapılmaktadır" dedi.

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