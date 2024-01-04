Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da sağanak; yollar yine göle döndü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da sağanak; yollar yine göle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Depremden bu yana defalarca su altında kalan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'na yeniden su birikti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta caddeler göle döndü. Depremden bu yana zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Dörtyol ilçesinde de etkili olan yağışla cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor

        Benzer Haberler

        "Gidiyoruz ama döneceğiz" dediler, sözlerini tuttular
        "Gidiyoruz ama döneceğiz" dediler, sözlerini tuttular
        İskenderun'da denizden 3 yılda 50 bin balon balığı toplandı
        İskenderun'da denizden 3 yılda 50 bin balon balığı toplandı
        Hatay'da balon balığı kuyruk alımları başladı
        Hatay'da balon balığı kuyruk alımları başladı
        Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan'dan ba...
        İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan'dan ba...
        Hatay'da otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı