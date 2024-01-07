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        Hatay'da çarpışan iki otomobilden biri yandı: 4 yaralı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri aldı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:33 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:35
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        Hatay'da çarpışan iki otomobilden biri yandı: 4 yaralı
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        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri aldı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. S.C. yönetimindeki otomobil ile S.A. kontrolündeki otomobil bulvarda çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri alev alıp, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürcüleri ile otomobillerdeki E.D. ve M.Ü., vatandaşlarca dışarıya çıkarıldı. Yanan otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan E.D. ve M.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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