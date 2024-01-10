İş yerine silahlı saldırıda 14 yaşındaki çocuk koltuğun arkasına saklanıp, kurtuldu

HATAY'da, emlakçı dükkanına silahlı saldırıda 14 yaşındaki çocuk, koltuğun arkasına saklanıp kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın şüphelisi Y.İ., yakalandı.

Olay, 6 Ocak'ta, Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı Volkan Kömür'e ait iş yerine, silahlı saldırı düzenlendi. O sırada iş yerinde olan Kömür'ün 14 yaşındaki çocuğu, koltuğun arkasına yatıp, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis ekipleri, olayın şüphelisi Y.İ.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kömür, şüpheliden şikayetçi oldu. Y.İ.'nin emniyette işlemleri sürüyor.