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        Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı; ağır yaralandı

        HATAY'daakli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılınca ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:45
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        Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı; ağır yaralandı
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        HATAY'daakli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K., çıktığı elektrik direğinde akıma kapılınca ağır yaralandı.

        Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.K., elektrik direğine çıktı. Bu sırada M.K. elektrik akımına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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