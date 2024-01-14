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        Fenerbahçe Doğuş yelken sporcuları Artvin'den İskenderun'a ulaştı

        Fenerbahçe Doğuş yelken sporcuları, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen Türkiye Turu Rekoru'nu kırmak için çıktığı yolculukta İskenderun'a vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:55
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        Fenerbahçe Doğuş yelken sporcuları Artvin'den İskenderun'a ulaştı
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        Fenerbahçe Doğuş yelken sporcuları, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen Türkiye Turu Rekoru'nu kırmak için çıktığı yolculukta İskenderun'a vardı.

        Artvin'in Hopa ilçesinden 3 Ocak'ta başlayan ve Hatay'ın İskenderun ilçesine kadar hiç durmadan yelkenli ile rekor denemesi yapacak Fenerbahçe Doğuş yelken sporcuları, Sinop´ta bir kapı geçişi, İstanbul Boğazı girişi, Çanakkale Boğazı çıkışı, Marmaris Knidos Feneri kapısı, Kıbrıs Zafer Kayaları kapısının ardından İskenderun Limanı'na ulaştı. Sporcuların 1500 deniz mili uzaklığındaki zorlu yolculuğu, 10 gün 2 saat 44 dakikalık sürede tamamlandı. Aynı zamanda World Sailing Uluslararası Rekorlar kategorisinde yer alan bu rekor denemesi, tek başına, iki kişilik ve ekipli olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor. Sporcular Türkiye kıyıları rekoruyla, olimpik dalda sporcu yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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