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        Hatay'da işçi servisi otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde işçi servisi 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:00
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        Hatay'da işçi servisi otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde işçi servisi 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

        Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Kavşağı'nda işçileri taşıyan N.K. yönetimindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. yönetimindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otobüsteki işçilerden 18'i yaralandı. Yaralı işçiler, çevredekiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Hatay / İskenderun - Ufuk AKTUĞ

        2024-01-15 12:58:17

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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