Hatayspor kupada tur peşinde

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu´nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Silifke Şehir Stadyumu´nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen antrenmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor´un Sakaryaspor´u ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 17.00´de oynanacak.