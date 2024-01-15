Hatayspor kupada tur peşinde
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu´nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu´nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Silifke Şehir Stadyumu´nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen antrenmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor´un Sakaryaspor´u ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 17.00´de oynanacak.
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