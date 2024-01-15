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        Hatayspor kupada tur peşinde

        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu´nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:40
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        Hatayspor kupada tur peşinde
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        Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu´nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Silifke Şehir Stadyumu´nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen antrenmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor´un Sakaryaspor´u ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 17.00´de oynanacak.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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