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        Evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi çalındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 21:07 Güncelleme: 23.01.2024 - 21:10
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        Evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi çalındı (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Hatay'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın (43) akülü tekerlekli sandalyesnii evinin önünden çalan şüpheli, yakalandı. Şüpheli M.K.'yı gözaltına alan polis, akülü tekerlekli sandalyeyi de sahibi Onat'a teslim etti. Akülü sandalyesine kavuşan Onat, çok mutlu olduğunu söyledi. Engelli olduğu için dışarıya çıkamadığını kaydeden Onat, "Eve mahkum kalmıştım. Elim, ayağım bu. Maddi durumum da iyi deği, kiracıyım. Motosikletim de bozuk yaptıramıyorum" dedi. 

        Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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