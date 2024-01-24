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        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

        Hatayspor, Süper Ligi´nin 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:45
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        Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Hatayspor, Süper Ligi´nin 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Çeşmeli Futbol Sahası´nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular 5´e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. 

        Bordo-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. 

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

        2024-01-24 17:41:50

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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