Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Ligi´nin 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, Süper Ligi´nin 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Çeşmeli Futbol Sahası´nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular 5´e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK
2024-01-24 17:41:50
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