Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Ligi´nin 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Çeşmeli Futbol Sahası´nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular 5´e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

2024-01-24 17:41:50