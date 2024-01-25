AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Hatay'da

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle Hatay'a geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ilk olarak Vali Mustafa Masatlı ile buluştu. Vali Masatlı, deprem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sabah saatlerinde çeşitli temas ve ziyaretler için Hatay'a gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a, Politika Danışmanı Helene Bourdieu, Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sektörü Program Yöneticisi Elif Ceyda Torcu Özden ile Ulaştırma ve Sivil Koruma Sektörü Program Yöneticisi Akif Türkel eşlik etti. Heyet, ilk olarak kentteki AFAD binasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

'İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, "Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve çalışmalarımız tüm yönüyle devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren dış ülkeler ve uluslararası yardım kuruluşları ülkemizin zor günlerinde yardımlarına devam ediyorlar. Bugün de bir heyetle kentimizi ziyaret ettiler. Heyetle değerlendirme yaptık. İlk günden bugüne neler yapıldı? Öncelikler neler? Ve bundan sonra neler yapacağımızdan bahsettik. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah beraber çalışmamız, iş birliğimiz, yardımlaşmamız devam edecek" dedi.

'ENKAZIN YÜZDE 97'DEN FAZLASINI KALDIRDIK'

Konut ve ticarethane çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Vali Masatlı, "Özellikle rezerv alanlarda 42 bin 850 bağımsız bölüm, 14 bin ticarethane, 28 bin 850 konut çalışması devam ediyor. 65 bin sayısını bulacağız. Hak sahibi olarak tespit edilen 117 bin kişiye konutları teslim edilecek. 40 bin civarı ticarethane de hak sahibi vatandaşlarımıza verilecek. Kentte 80 bin 323 bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Bu 270 binden fazla bağımsız bölüm demek oluyor. 4 yılda kalkabileceği söylenen enkazın yüzde 97'den fazlasını yaklaşık 11 ayda kaldırdık. Enkazın döküldüğü yerler, ayrıştırma ve tarihi eserleri koruma çalışmalarını bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

YEREL YÖNETİME ELEŞTİRİ

Hatay'daki yerel yönetimle ilgili de konuşan Vali Masatlı, "Yerel yönetimle koordine olabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü onların bu hizmetleri yapma kabiliyetleri yoktur. Biz buna rağmen Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yerel hizmetlere desteğimizi sürdürüyoruz. Sokak çalışmaları, ilaçlama, çöp temizliği, asfalt gibi çalışmalar yerel yönetimin işi olmasına rağmen destek veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından AFAD yetkilisi tarafından yapılan sunumla depremin etkisi ve yaşananlar, hazırlanan sunumla katılımcılara anlatıldı. Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet daha sonra konteyner kent ve diğer ziyaretler için AFAD binasından ayrıldı.