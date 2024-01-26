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        BM heyeti, Hatay´da (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:40
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        BM heyeti, Hatay´da (2)
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        İNGİLİZCE'HOŞ GELDİN' DİYEREK TOKALAŞTI

        UNICEF destekli Hatay Harap Arası Konteyner Yerleşim Alanı'nı ziyaret eden BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra konteynerde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çeşitli oyunlarla akran zorbalığının anlatıldığı derse katılan Ahonsi, çocuklarla tek tek tanışıp sohbet etti. Bir çocuk, İngilizce 'Hoş geldin´ diyerek Ahonsi ile tokalaştı. Ahonsi ve beraberindeki heyet daha sonra UNDP destekli Hatay Erişilebilir Toplum Merkezi´ne geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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