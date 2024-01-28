Hatay'da su altında 140 kafes ele geçirildi; balıklar serbest bırakıldı HATAY´da sahil güvenlik ekipleri, sürdürülebilir avcılığın devamı için su altında yaptıkları denetimlerde, kullanılması yasaklanan 140 kafese el koydu. Kafesteki balıklar ise serbest bırakıldı.

HATAY´da sahil güvenlik ekipleri, sürdürülebilir avcılığın devamı için su altında yaptıkları denetimlerde, kullanılması yasaklanan 140 kafese el koydu. Kafesteki balıklar ise serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Degak-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri ilçe sahillerinden açılarak denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tehlike altında olan orfoz ile lagos gibi türlerin korunması amacıyla denetim yaptı. Ekipler, su altında tespit edilen 140 kafese el koydu. Kafesteki balıklar ise serbest bırakıldı.