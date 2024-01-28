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        Hatay'da su altında 140 kafes ele geçirildi; balıklar serbest bırakıldı

        HATAY´da sahil güvenlik ekipleri, sürdürülebilir avcılığın devamı için su altında yaptıkları denetimlerde, kullanılması yasaklanan 140 kafese el koydu. Kafesteki balıklar ise serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:05
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        Hatay'da su altında 140 kafes ele geçirildi; balıklar serbest bırakıldı
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        HATAY´da sahil güvenlik ekipleri, sürdürülebilir avcılığın devamı için su altında yaptıkları denetimlerde, kullanılması yasaklanan 140 kafese el koydu. Kafesteki balıklar ise serbest bırakıldı.

        Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Degak-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri ilçe sahillerinden açılarak denizlerde sürdürülebilir avcılığın devamı ve nesli tehlike altında olan orfoz ile lagos gibi türlerin korunması amacıyla denetim yaptı. Ekipler, su altında tespit edilen 140 kafese el koydu. Kafesteki balıklar ise serbest bırakıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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