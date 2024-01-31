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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da çeşitli incelemelerde bulundu. Yerlikaya, "Devlet ve millet el birliği ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:40
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'da çeşitli incelemelerde bulundu. Yerlikaya, "Devlet ve millet el birliği ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyareti öncesinde kente gelen Bakan Yerlikaya'yı; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. Yerlikaya, ilk olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Yerlikaya ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, "Hep birlikte daha güzel günleri inşa etmek ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Yerlikaya, daha sonra Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanıp, teslim edilmek üzere olan TOKİ konutlarını inceledi. 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilecek konutları ve örnek daireyi inceleyen Yerlikaya, "Devlet ve millet el birliği ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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