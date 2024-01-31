Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 20:38 Güncelleme: 31.01.2024 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Sivasspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Hatayspor'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

        "Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak´a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti
        Hatayspor, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini d...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkazdan çıkardığı Atatürk rölyefini d...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Dükkanlar prefabrik, künefenin lezzeti...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Dükkanlar prefabrik, künefenin lezzeti...
        Depremde 9 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Bu apartmanı hatırlayamadım
        Depremde 9 kişinin öldüğü binanın müteahhidi: Bu apartmanı hatırlayamadım
        Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Hatay'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada