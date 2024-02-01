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        Hatayspor, Doğukan Sinik´i renklerine bağladı

        Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City´nin kanat oyuncusu Doğukan Sinik´i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:10
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        Hatayspor, Doğukan Sinik´i renklerine bağladı
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        Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City´nin kanat oyuncusu Doğukan Sinik´i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğukan Sinik Atakaş Hatayspor´umuzda! Tecrübeli sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik´in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik´e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

        2024-02-01 18:01:06

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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