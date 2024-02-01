Hatayspor, Doğukan Sinik´i renklerine bağladı Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City´nin kanat oyuncusu Doğukan Sinik´i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City´nin kanat oyuncusu Doğukan Sinik´i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğukan Sinik Atakaş Hatayspor´umuzda! Tecrübeli sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik´in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik´e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim SELÇUK

2024-02-01 18:01:06