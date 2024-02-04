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        Hatay'da genç gönüllüler narenciye hasadına destek oluyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Hatay´da narenciye bahçelerini toplayacak yeterli sayıda kişi bulunamamasından dolayı dalda kalan ve toprağa düşüp çürüyen ürünler Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları ile gönüllü gençler tarafından toplanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hatay´da çok güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, vicdanlı gençlere sahip oldukları için gurur duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:50
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        Hatay'da genç gönüllüler narenciye hasadına destek oluyor
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Hatay´da narenciye bahçelerini toplayacak yeterli sayıda kişi bulunamamasından dolayı dalda kalan ve toprağa düşüp çürüyen ürünler Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları ile gönüllü gençler tarafından toplanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hatay´da çok güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, vicdanlı gençlere sahip oldukları için gurur duyduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen Hatay´da yeterli sayıda işçi bulunamadığı için narenciye bahçelerindeki ürün dalında kaldı. Hataylı çiftçiler, dalında kalan narenciyenin, hem ağaçların gelecek yıl çiçeklenmesini engellemesi hem de yere düşen meyvelerin toprağı asitleyerek verimini düşürmesinden dolayı ürünün toplanması amacıyla yardım çağrısında bulundu.

        BAKANLIĞIN GİRİŞİMİ İLE GÖNÜLLÜ GENÇLER YARDIMA KOŞTU

        Bakanlık tarafından, Hatay´daki narenciye bahçelerinde dalında kalan ürünü toplamak ve yere dökülen ürünü dönüştürmek için Hatay´a gelebilecek gönüllü gençlere sosyal medyadan destek çağrısı yapıldı. Narenciyenin toplanmasına yardım etmek isteyen gönüllü gençler, gonulluyuzbiz.gov.tr adresine başvurarak yardım etmek için talip oldu.

        Gönüllü gençler, Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Samandağ ve Payas ilçelerinde narenciye bahçelerinde ağaçlarda ve ağaçtan toprağa dökülmüş narenciyelerin toplanması için bir araya geldi. 3´er günlük 4 dönem halinde 15 Şubat´a kadar sürecek hasat etkinliğinde gönüllü gençlerin tüm masrafları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

        BAKAN BAK: GÖNÜLLÜ GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hatay´da çok güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, vicdanlı gençlere sahip oldukları için gurur duyduğunu söyledi. Bakan Bak, gönüllü gençlerin geçen yıl da deprem bölgelerinde aktif olarak rol aldığını hatırlatarak, "Bakanlık olarak 1 yıldır deprem bölgelerindeyiz. Yaraların kısa zamanda sarılması için çaba gösteriyoruz. Şimdi de depremden en çok zarar gören illerimizden olan Hatay´da çiftçilerimize destekte bulunuyoruz. Çiftçilerimize destek olunması için gençlerimize çağrıda bulunduktan hemen sonra gönüllülerimizden yoğun talep almaya başladık. Bakanlık olarak kısa zamanda organize olarak gençlerimizi bölgeye ulaştırdık. Gençlerimiz orada bir sevgi yumağı oluşturdu. Geçen yıl 6 Şubat´ta başlayan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu hala sürüyor. Biz birlikte güçlüyüz. Temiz ruhlu, vicdanlı gençlere sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Gönüllü gençlerimizi alınlarından öpüyor, hepsine teşekkür ediyorum." dedi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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